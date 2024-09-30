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Политолог Солонников рассказал о связи действий Израиля с выборами в США

Политолог Солонников рассказал о связи действий Израиля с выборами в США

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Напряженность между действующей администрацией Белого дома и израильскими властями будет нарастать, при этом позиция еврейского государства по эскалации конфликта в ближневосточном регионе помогает Республиканской партии США в предвыборной гонке.

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