Политолог Солонников рассказал о связи действий Израиля с выборами в США

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Напряженность между действующей администрацией Белого дома и израильскими властями будет нарастать, при этом позиция еврейского государства по эскалации конфликта в ближневосточном регионе помогает Республиканской партии США в предвыборной гонке.
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