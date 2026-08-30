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Редкого белого сокола продали за 400 тысяч долларов

Редкого белого сокола продали за 400 тысяч долларов

Сегодня, 30 августа, на международной выставке в Абу-Даби редкий полностью белый кречет был продан на аукционе за полтора миллиона дирхамов — это больше 400 тысяч долларов .

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