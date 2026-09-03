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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА показал синий комплект формы на новый сезон. Вдохновением стали свитеры чемпионата-1973/74

ЦСКА представил синий комплект формы на сезон-2026/27. «Во время презентации команды перед сезоном-2026/27 хоккейный клуб ЦСКА представил новый синий комплект формы.

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