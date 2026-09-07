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Вечерний Новосибирск

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Почти 100 детей покусали клещи за первую неделю осени в Новосибирской области

Почти 100 детей покусали клещи за первую неделю осени в Новосибирской области

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 235 человек, из них 96 — дети до 18 лет.

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