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5koleso.ru

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Самый тяжелый внедорожник КАМАЗ получил новую версию: полный привод, 560 сил и кран-манипулятор

Автомобиль изготовлен на полноприводном шасси нового поколения КАМАЗ-65958 (8х8) с двигателем КАМАЗ P6 (560 л.

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