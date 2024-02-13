Политолог Алексей Чихачев: проблема мигрантов в Великобритании и ЕС перезрела

Старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" политолог Алексей Чихачев рассказал в беседе с "Лентой.
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