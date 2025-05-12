Недострой в Металлурге выделили для строительства хосписа в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, где предполагается разместить республиканский хоспис Удмуртии. Об этом сообщается на странице в соцсетях благотворительного фонда «Дом под крылом», созданного с целью строительства в Ижевске первого хосписа для детей и взрослых.
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