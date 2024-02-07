В Приамурье начнут производить ветрогенераторы En+ Group и китайская CHN Energy планируют запустить производство ветрогенераторов в Амурской области.
Пронедра
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В Приамурье начнут производить ветрогенераторы En+ Group и китайская CHN Energy планируют запустить производство ветрогенераторов в Амурской области.
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