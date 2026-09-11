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Атака на Волгоград! Куда врезались дроны, пострадавшие

Атака на Волгоград! Куда врезались дроны, пострадавшие

Как сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе города.

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