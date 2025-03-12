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СК России расследует убийство четверых в церкви в Курской области

СК России расследует убийство четверых в церкви в Курской области

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело против украинских военных после обнаружения в селе Черкасское Поречное Курской области четырёх тел с признаками насильственной смерти в Церкви Воздвижения Креста Господня.

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