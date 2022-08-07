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Сен-Максимен из «Ньюкасла» подарил болельщику часы Rolex после победы над «Ноттингем Форест»

Футболист «Ньюкасла» подарил болельщику часы Rolex. Такой подарок Аллан Сен-Максимен сделал фанату после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

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