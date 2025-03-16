«Баварии» не предлагали подписать Неймара летом. Форвард хочет вернуться в Европу

Об этом сообщает Sky Sport. Ранее стало известно, что Пини Захави, агент форварда «Сантоса», предложил мюнхенцам услуги 33-летнего бразильца, но эта информация оказалась недостоверной – «Бавария» не интересуется Неймаром.
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