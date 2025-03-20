Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Путин указом обязал граждан Украины уехать или урегулировать свой статус в РФ до 10 сентября

Путин указом обязал граждан Украины уехать или урегулировать свой статус в РФ до 10 сентября

20 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, находящихся на территории России без законных оснований, до 10 сентября узаконить своё пребывание или же покинуть страну.

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