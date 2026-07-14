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Беспилотные технологии в Китае: дроны и роботы-катера спасают жизни при наводнениях

Беспилотные технологии в Китае: дроны и роботы-катера спасают жизни при наводнениях

Беспилотные технологии стали передовыми решениями для экстренного реагирования при спасательных операциях во время наводнений после того, как тайфун обрушился на Гуанси-Чжуанский автономный район (Guangxi).

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