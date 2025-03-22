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Царьград

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СК установил всю хронологию теракта в "Крокусе": От подготовки до задержания

СК установил всю хронологию теракта в "Крокусе": От подготовки до задержания

В Следственном комитете сообщили, что установлена вся хронология событий, связанных с терактом в "Крокус Сити Холл", который случился ровно год назад.

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