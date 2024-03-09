Кинология, дрессировка и тренировка собак

Кинология – это наука о собаках, изучающая их поведение, дрессировку и использование человеком. Дрессировка собак является важным элементом кинологии, цель которой – научить собаку выполнять определенные команды и действия.
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