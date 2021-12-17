Чек на 7,2 млн долларов США, предъявленный для оплаты покупки Аляски, 1867

Российская империя продала труднодоступную и необжитую территорию по 1.9 цента за акр (0,0474 доллара за гектар), то есть номинально в полтора раза дешевле, чем была продана за 50 лет до этого (при другой стоимости цента) наполеоновской Францией (в условиях войны и последовательной конфискации французских колоний Британией) намного бо́льшая (2 100 000 км²) и вполне освоенная территория исторической Луизианы: только за порт Нью–Орлеана Америка первоначально предлагала 10 млн долларов в более «весомом» долларе са́мого начала XIX века.