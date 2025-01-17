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Как работает пропаганда

 Прогулялась по  интернетам,  и узрела, что некоторые  товарищи  делают вид, что   не понимают, а  почему же это у всех  сложилось   впечатление,что  мы   на  всё  готовые?!!Например,    пани  Витязева   пишет: "Но нас почему-то заранее настраивают на то, что мы якобы готовы на любые условия, лишь бы…"А  широко  известный  в  узких   кругах  Суфа  отмечает: "Попадаюца на глаза новины хахлов с их мриями, где их батрацкие душонки мечтают, шо по первой же указивке запада, апосля прихода Трампы, мы блять всё бросим к х*ям и остановим своё продвижение!"Так  вот, прочитала я  это,  и   подумала, что я  могу  объяснить,   откуда  у  всех  сложилось   впечатление, что  мы  на всё  готовые, и  как  вообще  работает  пропаганда.

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