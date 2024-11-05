Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А где это мангистау ?Тамара Дуйсенова ...
  • Pavel
    Не смешите. Это же чурки. Какая культура у грязных чурок? Бораты.Разноцветная лест...
  • Аркадий Шацкий
    Ценность флага не демонстрациями прокачивается((С песнями и флага...

В Актау отключили горячую воду и отопление

В Актау отключили горячую воду и отопление

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях по адресу 8 микрорайоне возле 27 дома 5 ноября  с 10:00 часов до 16:00 часов  будет отключена подача горячей воды и отопление на следующие микрорайоны: 8 микрорайон полностью; 7 микрорайон полностью; 9 микрорайон 1,2,3,4,8,9,10,28,29,30,22,25 дома, "Мангистау-медиа"  далее идут социальные объекты сш №11, Госимущества,  Т/Ц "Ардагер" гостиница "Ренессанс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх