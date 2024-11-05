В Актау отключили горячую воду и отопление

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях по адресу 8 микрорайоне возле 27 дома 5 ноября с 10:00 часов до 16:00 часов будет отключена подача горячей воды и отопление на следующие микрорайоны: 8 микрорайон полностью; 7 микрорайон полностью; 9 микрорайон 1,2,3,4,8,9,10,28,29,30,22,25 дома, "Мангистау-медиа" далее идут социальные объекты сш №11, Госимущества, Т/Ц "Ардагер" гостиница "Ренессанс".