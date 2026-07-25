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Царьград

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МЧС начала спасательную операцию альпинистов на Эльбрусе

МЧС начала спасательную операцию альпинистов на Эльбрусе

В регионе Кабардино-Балкария начались поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Группа из шести альпинистов на высоте 5,1 тыс.

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