В МО сообщили об удержании ВС РФ выгодных рубежей на купянском направлении

Мотострелки 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил (ВС) России удержали выгодные рубежи на купянском направлении, нанеся огневое поражение штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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