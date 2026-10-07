С 26 октября рейсы из Казани в Сухум будут летать два раза в неделю

Авиакомпания Nordwind включила рейсы из Казани в Сухум в осенне-зимнее расписание аэропорта. Полеты начнутся с 26 октября и будут выполняться по понедельникам и пятницам, сообщили в пресс-службе аэропорта «Казань».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России планирую...
- РГ В Татарстане с на...
- РГ В Казани в Междун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым