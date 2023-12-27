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А праведный гнев патриотических кругов выглядит так, будто внезапно нам открылась истина

А праведный гнев патриотических кругов выглядит так, будто внезапно нам открылась истина

Есть две России: в одной Ивлеева закатывает эровечеринки, в другой – герои преклоняют колено в молитве перед боем.

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