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«Спартак» обгоняет «Зенит», а «Краснодар» делает заявку на «золото»

«Спартак» обгоняет «Зенит», а «Краснодар» делает заявку на «золото»

23-й тур российской премьер-лиги резко изменил вершину таблицы. При том что теоретически вся шестерка лидеров сохраняет шансы и на медали, и на победу в чемпионатеВ воскресенье «Спартак» разгромил на выезде «Ростов», а ЦСКА на Песчаной улице одержал победу над «Динамо» — 3:1.

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