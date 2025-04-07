«Спартак» обгоняет «Зенит», а «Краснодар» делает заявку на «золото»

23-й тур российской премьер-лиги резко изменил вершину таблицы. При том что теоретически вся шестерка лидеров сохраняет шансы и на медали, и на победу в чемпионатеВ воскресенье «Спартак» разгромил на выезде «Ростов», а ЦСКА на Песчаной улице одержал победу над «Динамо» — 3:1.