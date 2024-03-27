В последние мартовские дни весна покажет ветреный характер, причем в буквальном смысле. Порывы ветра разовьются до 21 метра в секунду.
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В последние мартовские дни весна покажет ветреный характер, причем в буквальном смысле. Порывы ветра разовьются до 21 метра в секунду.