Нарколог Шуров: дети должны знать на примерах о последствиях потребления алкоголя

Детям важно объяснять, чем опасен алкоголь, на конкретных примерах и видеоматериалах. В школах нужно приглашать специалистов, которые смогут рассказать им реальные истории о последствиях употребления спиртных напитков.
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