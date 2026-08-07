Обновленный каток на улице Гурьянова в районе Печатники откроется зимой

В районе Печатники продолжаются работы по модернизации ледовой площадки на улице Гурьянова. Ранее жители района выступили с предложением обновить каток и создать более современную и комфортную инфраструктуру.
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