Брауни с вишней на кефире видео рецепт

Брауни на кефире и без сливочного масла – облегченный вариант этого вкусного шоколадного десерта. Побалуйте себя и ваших близких! Ингредиенты Замороженная вишня 500 г кефир 200 мл растительное масло 130 мл вода 130 мл мука 250 г какао-порошок 100 г сахар 200 г ванильный сахар 2 пак.