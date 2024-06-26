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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Брауни с вишней на кефире видео рецепт

Брауни с вишней на кефире видео рецепт

Брауни на кефире и без сливочного масла – облегченный вариант этого вкусного шоколадного десерта. Побалуйте себя и ваших близких! Ингредиенты Замороженная вишня 500 г кефир 200 мл растительное масло 130 мл вода 130 мл мука 250 г какао-порошок 100 г сахар 200 г ванильный сахар 2 пак.

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