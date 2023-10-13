Новый вид телефонного мошенничества: как отбирают квартиры у россиян

Юрист Иван Соловьев рассказал о новой схеме телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками спецслужб, убеждают людей переводить им деньги и оформлять недвижимость, чтобы якобы защитить от незаконных кредитов.
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