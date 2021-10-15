Лента новостей

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Проснулись наконец то. Эти самые биржи, и были придуманы спекулянтами для перепродажи не производя при этом НИЧЕГО.Энергетический ры...
  • rar
    С печеньками едет? Украина от них уже 7 лет не может стать адекватной страной...Россия, будь бдительна! От США никогд...Зачем США потребо...
  • rar
    Украинцы собой не командуют, поэтому ответить на этот вопрос не уполномочены. На этот вопрос могут ответить ТОЛЬКО С...Хотят ли украинцы...

«Последнее предупреждение!»: Читатели «Гуаньчи» расшифровали для Европы слова Путина о газе

«Последнее предупреждение!»: Читатели «Гуаньчи» расшифровали для Европы слова Путина о газе

Посетители китайского портала "Гуаньча" прокомментировали публикацию о рекордном росте цен на газ в Европе и расшифровали для европейцев слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается использовать энергию как оружие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх