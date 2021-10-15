«Последнее предупреждение!»: Читатели «Гуаньчи» расшифровали для Европы слова Путина о газе

Посетители китайского портала "Гуаньча" прокомментировали публикацию о рекордном росте цен на газ в Европе и расшифровали для европейцев слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается использовать энергию как оружие.
Посетители китайского портала "Гуаньча" прокомментировали публикацию о рекордном росте цен на газ в Европе и расшифровали для европейцев слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается использовать энергию как оружие.
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