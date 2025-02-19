Первые итоги практического использования жидкой напыляемой защитной пленки OMNIGUARD в 2024 году

Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Удаление сухой пленки на ПВХ-профилях и стекле Рекламировать. ООО СДМ-ХИМИЯ ИНН 7720811460 Erid:F7NfYUJCUneRGyXJnveA Компания «СДМ-ХИМИЯ» специализируется на поставках строительной химии для различных отраслей промышленности, в том числе и для оконной, с тщательно подобранным ассортиментом продукции.
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