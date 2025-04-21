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Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области

Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области

В Курской области необходимо провести «коррупционное очищение власти». Об этом, комментируя задержание бывшего главы региона Алексея Смирнова, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

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