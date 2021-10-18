Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны страны

Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал, что в 2017 году в Минобороны страны внедрился якобы российский шпион.
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