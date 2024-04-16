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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Жиды- Это фашисты...Военный трибунал ...
  • Александр Свитайло
    Ужас, если это действительно правда....Военный трибунал ...
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Военный трибунал будет судить израильский боевой ИИ ?

Военный трибунал будет судить израильский боевой ИИ ?

Любопытное чтиво прислали, даже отложил текущую статью поскольку за темой слежу . аж с 2020-го года, аккуратно складируя в папочку «БИИ (боевой искусственный интеллект) Лаванда» скупые новости, слухи, инсайды и даже теории заговора.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Ужас, если это действительно правда....
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9 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Жиды- Это фашисты...
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3 час.

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