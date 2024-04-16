Военный трибунал будет судить израильский боевой ИИ ?

Любопытное чтиво прислали, даже отложил текущую статью поскольку за темой слежу . аж с 2020-го года, аккуратно складируя в папочку «БИИ (боевой искусственный интеллект) Лаванда» скупые новости, слухи, инсайды и даже теории заговора.
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