Военный трибунал будет судить израильский боевой ИИ ?

Любопытное чтиво прислали, даже отложил текущую статью поскольку за темой слежу . аж с 2020-го года, аккуратно складируя в папочку «БИИ (боевой искусственный интеллект) Лаванда» скупые новости, слухи, инсайды и даже теории заговора.