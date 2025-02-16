В Израиле объявили дату вступления в должность нового начальника генштаба

Вступление в должность нового начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира произойдет 5 марта, говорится в совместном постановлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, 16 февраля сообщила канцелярия главы кабмина.
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