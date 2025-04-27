Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Вова вместо себя посадил в кресло президента, на время, еврея-пьяницу Димона, а тот и раздухарился, бумажки всякие на...И нашу рыбку съес...
  • ММ
    За базар надо отвечать!Некоторые афориз...
  • Алексей Горшков
    В участие северокорейцев в СВО как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее "скакуасам", чтобы больше средств наклян...Парни Ким Чен Ына...

Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Вину дегенеративное животное признало.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "В рамках уголовного дела по факту гибели в результате террористического акта заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх