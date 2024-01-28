Жителя Ленобласти пообещали "вывезти в лес" после кражи его мопеда

Svetlana Vozmilova/Global Look Press Преступники украли у жителя Ленинградской области мопед. Как стало известно РЕН ТВ, после этого хозяину транспорта пригрозили "поездкой в лес" за неосторожные вопросы.
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