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Контрафронт

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В перестрелке с боевиками в Пакистане убиты 3 сотрудника службы по борьбе с терроризмом

В перестрелке с боевиками в Пакистане убиты 3 сотрудника службы по борьбе с терроризмом

В четверг ночью в районе Спин Танги округа Банну, провинции Хайбер-Пахтунхва, в Пакистане в ходе столкновений с предполагаемыми боевиками были убиты 3 сотрудника Департамента по борьбе с терроризмом (CTD) и ещё 2 получили ранения.

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