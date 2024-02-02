МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из списка экстремистов

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, участников организации Nexta Романа Протасевича, который ранее был помилован президентом республики.
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