Путин выразил соболезнования родным Темирканова в связи с его смертью

ИТАР-ТАСС/Александр Куров Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии, народного артиста СССР Юрия Темирканова в связи с его смертью.
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