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Директор «Спартака» о выборе Гришина: «Тренер должен хотеть и уметь работать с молодыми кадрами. С Квартальновым никаких контактов не было»

«Спартак» не рассматривал кандидатуру Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.  После отставки Бориса Миронова команду возглавил Игорь Гришин, работавший в клубе ВХЛ «Химик».

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