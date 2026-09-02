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OCEAN Mining назначила Боба Бернетта новым председателем совета директоров

OCEAN Mining назначила Боба Бернетта новым председателем совета директоров

Майнинговый пул OCEAN Mining назначил Боба Бернетта председателем совета директоров после ухода сооснователя компании Люка Дэшджра.

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