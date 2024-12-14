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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе 4-й раз признан лучшим французским игроком сезона по версии France Footbal. Килиан считает, что Салиба тоже заслужил приз

Речь идет о статусе лучшего французского игрока по версии France Football. При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за «ПСЖ».

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