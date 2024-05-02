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Российский бизнесмен обвинил Алькараса в договорных матчах. Он направил письмо в ATP

Российский бизнесмен обвинил Алькараса в договорных матчах. Он направил письмо в ATP

Сообщается, что российский предприниматель написал в АТР, оргкомитет «Мастерса» в Мадриде, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, что у него есть «убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками».

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