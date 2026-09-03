В «Тимирязев Центре» открылась 14-я ярмарка современного искусства Cosmoscow: Фоторепортаж

3 сентября в «Тимирязев Центре» прошло открытие 14-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.
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