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11 сентября: как политики и СМИ превратили терроризм в исламскую проблему

11 сентября: как политики и СМИ превратили терроризм в исламскую проблему

А выучены ли уроки? Теракты 11 сентября открыли новую эру терроризма. Эти события и последовавшая за ними «война с террором» значительно повысили ценность терроризма как темы, заслуживающей внимания общества.

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