Российские войска освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области.
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