Эксперт поделился схемами мошенничества перед 14 февраля

Перед Днем святого Валентина на маркетплейсках стали появляться поддельные продавцы с объявлениями о продаже подарков, сообщил «Известиям» руководитель направления кибербезопасности RTM Group Артем Бруданин.
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