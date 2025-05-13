Москва в цветах Победы: как столица встретила 9 Мая

В прошедшую пятницу страна отметила особенную дату — 80 лет со дня Великой Победы. Москва, как и всегда, встретила этот день в торжественном убранстве: тысячи флагов и праздничных конструкций украсили улицы, площади и набережные, превратив столицу в живую декорацию памяти, гордости и благодарности.