Москва в цветах Победы: как столица встретила 9 Мая

В прошедшую пятницу страна отметила особенную дату — 80 лет со дня Великой Победы. Москва, как и всегда, встретила этот день в торжественном убранстве: тысячи флагов и праздничных конструкций украсили улицы, площади и набережные, превратив столицу в живую декорацию памяти, гордости и благодарности.
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