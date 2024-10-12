Центральный аппарат СК поставил на контроль дело о расстреле авто в Ингушетии

РЕН ТВ Центральный аппарат (ЦА) Следственного комитета (СК) России взял на контроль уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы неизвестными по автомобилю, в котором находился сотрудник центра "Э" в Ингушетии.
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